Radio Zampetta Sarda: coccolone di tre mesi e mezzo cerca casa

ADOZIONE DEL CUORE PER IL DOLCISSIMO MICIO.

Tre mesi e mezzo di tenerezza per questa meraviglia che adora le coccole.

È un maschietto che vive a Cagliari, fa parte di una cucciolata rimasta orfana, la mammina è stata investita.

Ci piacerebbe una dolce casetta per questo micino, pieno di voglia di vivere.

Info +39 349 275 9411

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

