Radio Zampetta Sarda, chi adotta 3 piccoli micini?

RADIO ZAMPETTA SARDA:”SIAMO 3 MICRO MICINI IN CERCA DI CASETTA, CHI CI ADOTTA?”

ADOZIONE ANCHE SINGOLA.

Siamo allo stremo, abbiamo bisogno del vostro aiuto per poter cambiare le sorti di queste povere creaturine.

Sono 3 micro micini che vivono non in sicurezza a Quartu, hanno ricevuto i trattamenti per i parassiti, ma non abbiamo più un posticino dove metterli in attesa di adozione.

Ci date una mano?

Hanno il pelo lunghetto, cotonato, sono uno splendore sia per la bellezza che per il carattere.

Si cerca adozione responsabile, vita in sicurezza e accettati come membri della famiglia.

Info inviate un primo messaggio whatsapp alla redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 riferimento i micini della pizzeria.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

