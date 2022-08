Radio Zampetta Sarda: cercasi stallo per 4 gattini che rischiano la vita

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA; CAGLIARI STALLO PER 4 GATTINI CHE RISCHIANO LA VITA.

L’appello di Federica per dei piccoli gattini che rischiano la vita a Cagliari:

Sono 4 cuccioli in un cortile privato, dove non hanno molto interesse a cibarli.

Hanno circa 2 mesetti, la mamma è stata sterilizzata ieri e rimessa nel territorio anche se è dolcissima e merita una vita al sicuro.

Un cucciolo è in stallo da ieri, dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco sotto nostra chiamata. Purtroppo i condomini non hanno avuto la sensibilità di chiamare aiuti, perché è caduto lunedì in un vecchio panificio abbandonato facendo un volo di diversi metri, miagolava in preda alla disperazione.

Si cerca stallo per i fratellini e la mammina che è di una dolcezza disarmante.

Aiutate a salvare la vita a queste innocenti creature.

Per info +39 340 999 8663

