Radio Zampetta Sarda: cercasi famiglia per la vita per la dolce Sally

A RADIO ZAMPETTA SARDA, UNA FAMIGLIA PER LA VITA PER SALLY.

La dolce cagnolina è stata recuperata con i suoi cuccioli in una situazione di maltrattamento, viveva legata tutto il giorno sotto il sole.

Attualmente vive in stallo in un piccolo rifugio, con i suoi due cuccioli rimasti, gli altri quattro hanno fortunatamente trovato buone famiglie. Sally si è ristabilita alla grande, sarà sterilizzata a giorni. Si cerca per lei una famiglia che l’accolga e che la faccia vivere come merita.

Ha un anno e mezzo di vita, molto docile ed equilibrata. Per maggiori informazioni contattare la sua tata Sandra al 3934383298.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram "Radio Zampetta Sarda". Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell'esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda