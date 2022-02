Radio Zampetta Sarda, cercasi famiglia per la dolcissima Ariel

UNA FAMIGLIA PER LA DOLCISSIMA ARIEL.

L’ appello di Fausta per una vera adozione del cuore:

“Ariel è una cucciola di circa 6/7 mesi, futura taglia grande e si trova nella provincia di Cagliari.

Chi ci aiuta a trovare una famiglia per Ariel? Noi ci stiamo provando con tutte le nostre forze a cambiare il suo destino e a darle una famiglia che la ami e la protegga, ma se nn riusciamo a realizzare questo sogno, a breve, la dovremmo rimettere in ovile, insieme alla sorellina. Ci servono tante condivisioni, per una buona adozione siamo disposte a farla viaggiare. Per info scrivetemi al 3898511914″.

