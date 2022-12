Radio Zampetta Sarda, cercasi casa per la dolce Nikita

A RADIO ZAMPETTA SARDA, UNA DOLCE CASA PER LA MERAVIGLIOSA NIKITA.

Nikita è una giovanissima gattina di una dolcezza unica. Vi ricordate di lei? Era stata affidata da una volontaria di Fluminimaggiore, all’ associazione Il Randagino perche’ aveva bisogno di cure urgenti. Era stata male mentre era incinta e aveva avuto un parto prematuro. I cuccioli erano nati morti. Subito dopo era stata sterilizzata e testata, fortunatamente è risultata negativa ai test fiv e felv. Aveva una brutta stomatite e una gengivite che non le permettevano di cibarsi correttamente, ma da cui è guarita benissimo tanto che ora mangia anche le crocchette. Anche se proprio per questo deve essere sempre seguita e curata con la massima attenzione.

In questo periodo è stata gentilmente presa in stallo da una carissima amica ,che ringraziamo di cuore, per avere il tempo di riprendersi e guarire.

Ora è prontissima per trovare famiglia, non è possibile pensare di rimetterla in strada ed esporla a mille pericoli.

Per info e adozione: 3461786691

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

