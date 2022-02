UNA VERA CASA PER I 2 FRATELLINI CLARABELLA E SNOOPY.

RADIO ZAMPETTA, L’ APPELLO DEL CUORE PER DEI CANI CHE VIVONO IN UN CAMPO ROM A SASSARI.

MARIA GABRIELLA SE NE PRENDE CURA, E DESIDERA TROVARE DELLE VERE FAMIGLIE, IL CALORE DI UNA CASA, L’ AMORE CHE OGNI ESSERE VIVENTE MERITA PER OGNUNO DI LORO.

INIZIAMO COL PRESENTARVI SNOOPY E CLARABELLA:

” Snoopy & Clarabella, sono due fratellini di 4 mesi, taglia media. Sono dolcissimi, si cerca una famiglia pronta ad accoglierli con tanto amore.

Per qualsiasi informazione contattate Maria Gabriella al 3474143918

