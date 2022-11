Radio Zampetta Sarda: cercasi casa per Cleofe

UNA CASA PER CLEOFE, MUORE LA PADRONA LASCIANDO SOLA LA DOLCE MICIA.

A Radio Zampetta Sarda l’appello del cuore per Cleofe.

Cleofe, Micia per gli amici, cerca casa.

Purtroppo la sua padrona ci ha abbandonato ed ora lei non sa dove stare.

Ha 15 anni, sterilizzata e di buona salute. Cerca un brava persona che possa volerle bene come ha fatto la sua vecchia padrona.

Micia si trova a Cagliari e per ulteriori informazioni potete contattarmi, Eliana 3392206983

