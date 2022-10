Radio Zampetta Sarda: cercasi casa per Artù, concentrato di tenerezza

UN CONCENTRATO DI TENEREZZA, ARTÙ CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Cerchiamo una Bella Casa per Artù, ex Tremolino.

Partorito da una Mamma simil-maremmana abbandonata nelle campagne di Sestu, è stato preso nonostante stesse ancora allattando perché tremava in modo continuo con un sospetto di un problema neurologico.

Dopo la visita risultata negativa al problema si è ripreso dal giorno successivo, sicuramente il caldo terribile e la situazione in un terreno non salutare hanno avuto un ruolo negativo sulle sue condizioni di salute.

Ora ha 4 mesi, sta bene, è dolcissimo.Si cerca una Casa, non deve essere costretto a vivere fuori, stiamo cercando una Casa dove sia parte della Famiglia.

Info al +39 338 996 9359

sarda

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamentiLunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta

