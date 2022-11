Radio Zampetta Sarda, cercasi adozione urgente per la coccolona Morena

MORENA, DOLCE E COCCOLONA MERITA L’ AMORE DI UNA VERA ADOZIONE DEL CUORE.

Morena è una bellissima gattina di 3 anni, pelo lungo, occhi verdi, una vera meraviglia.

È sterilizzata e testata negativa fiv e felv. Ormai è in stallo da quasi 2 anni, non ha ancora trovato la famiglia giusta, nonostante sia buonissima e dolcissima.

Si trova a Cagliari, ma si valuta adozione anche fuori Sardegna.

Info al

3475017047 Michela

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram

#adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove