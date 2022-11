Radio Zampetta Sarda: cercasi adozione per una gattina orfana

ADOZIONE DEL CUORE PER UNA GATTINA ORFANA.

Vi presentiamo una dolcissima calico di 3 mesi e mezzo dal manto variopinto.

La mamma gatta è stata investita lasciandola in un punto ad alto rischio.

Se ne prende cura col cibo una ragazza della zona, ma la gattina vive per la strada, esposta al rischio non solo delle macchine ma anche dei cani intolleranti alla presenza dei gatti.

Si trova a Cagliari, si cercano delle adozioni responsabili.

Info al +39 349 275 9411

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”. Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove #canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove