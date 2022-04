Radio Zampetta Sarda: cercasi adozione del cuore per Fru e Birba

ADOZIONE DEL CUORE PER FRU E BIRBA.

L’ appello della volontaria di Cagliari:

“Fru e Bimba cercano adozione,

purtroppo ancora non abbiamo trovato una soluzione idonea per loro.

Ci aiutate a trovare una famiglia responsabile?

Si affidano sverminati, trattati con antiparassitario e primo vaccino.

Controllo pre affido, vita in sicurezza e obbligo di sterilizzazione.

Si richiede firma modulo e disponibilità a mantenere i contatti nel tempo.

Purtroppo non possono essere testati fiv felv per cui i mici già presenti in casa per essere tutelati, devono avere il vaccino felv.

Si trovano a Cagliari.

Per info messaggio al 3477901168.

Fonte: Casteddu on line