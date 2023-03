Radio Zampetta Sarda, Candy aspetta una famiglia

ALLA BAU CLUB, VI ASPETTA LA DOLCISSIMA CANDY, CUCCIOLA DI 4 MESI IN ATTESA DI UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Ecco a voi la dolcissima Candy, appartenente a una cucciolata di 6 creaturine.

Candy ha 4 mesi, dolcissima, taglia media e ben socializzata.

Merita il calore di una famiglia, gliela regaliamo?

Contattate la Bau Club a Quartu Sant’Elena di Elena Pisu con un primo messaggio whatsapp al

+39 328 366 1490

