A lanciare l’appello è Maria Bonaria Pani, oss di Cagliari, tutrice di diverse colonie feline regolarmente censite a Is Mirrionis.

Nei pressi della chiesa Medaglia Miracolosa la colonia felina vive momenti di intenso terrore, gatti giovani e cuccioli di circa 30 giorni vivono allo sbando, vessati dalla stupidità dei ragazzini e soprattutto fortemente rifiutati dai preti.

In diverse occasioni sono spariti gatti, non si sa a quale drammatico destino siano andati incontro.

C’è la necessità di poter trovare una soluzione in comune accordo tra la Pani e i preti per poter garantire una vita serena per tutti.

Lancia un appello del cuore per trovare adozione a 12 meravigliosi gattini, potete contattare la redazione al

348 0941 632 con un primo messaggio.

Guarda il video

https://youtu.be/b-yzaDJKqgg

