Radio Zampetta Sarda: “Cagliari, gatti della colonia felina di Bonaria massacrati a calci e sassate”

Non si vorrebbero mai ricevere segnalazioni come queste, ma il nostro compito è anche questo, dar voce a chi in questo mondo non ha la possibilità di difendersi. Tante le segnalazioni presentate alle autorità competenti, ma nessuno è intervenuto in difesa e tutela di una delle colonie feline di Cagliari, nello specifico quella di Bonaria. Portavoce Daniela Laconi, intervenuta in aiuto alla volontaria che segue la Colonia con una minima pensione, e che con tanti sacrifici provvede a sfamare i poveri mici caduti nella totale indifferenza da parte delle istituzioni: “Non posso stare zitta di fronte a questa cattiveria gratuita, ci hanno chiesto aiuto per la cattura di un gattino della colonia di Bonaria a Cagliari, picchiato a calci, lo abbiamo trovato morto. Abbiamo preso il suo povero corpicino e portato dalla veterinaria che segue la colonia. Il referto conferma che è stato ucciso con calci o con una pietra, aveva la mandibola sfondata. Sono state fatte troppe segnalazioni cadute nel vuoto perché di fatto le autorità competenti non sono intervenute!!! Un’altra gattina oggi, nella stessa colonia, è stata trovata morta dilaniata dai morsi dei cani che vengono lasciati liberi!!! Io di fronte a tanta violenza proprio non ci sto! No alla violenza su questi esseri indifesi che siano animali, donne o bambini! Aiutatemi a dare voce a chi voce non ne ha! Condividete, Grazie” Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085 Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #Castedduonline