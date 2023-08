Radio Zampetta Sarda: Ariel soffre di solitudine e cerca una nuova adozione

RADIO ZAMPETTA SARDA: “ARIEL, CUCCIOLA DI TAGLIA PICCOLA SOFFRE DI SOLITUDINE, CERCA UNA NUOVA ADOZIONE DEL CUORE.”

Mi chiamo Ariel, sono nata il 28 febbraio 2023, sono una dolcissima cucciola di 6 mesi, taglia piccola e vivo nell’ hinterland di Cagliari.

La mia padroncina mi ha adottata e mi ama più di ogni altra cosa. Proprio per questo grande amore è disposta pur di farmi vivere felice a rinunciare a me, purtroppo è costretta a stare tante ore fuori casa per via del lavoro e io quando lei non c’ è soffro parecchio, non mangio e non bevo.

Cerchiamo una famiglia che abbia più tempo da dedicarmi, amo i bambini , adoro giocare e fare lunghe passeggiate. Per favore aiutateci così entrambe saremo più tranquille.

Info +39 329 659 7045 con un primo messaggio whatsapp.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram