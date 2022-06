Radio Zampetta Sarda: appello per Smirne, smarrita a Quartu

SOS PER SMIRNE SMARRITA A QUARTU.

Continuano le ricerche di Smirne, smarrita in Via Monteverdi, zona musicisti a Quartu S.E.

Purtroppo non ha medaglietta né microchip.

Se la avvistate o se qualcuno l’ha ospitata fatemi sapere anche con un messaggio whatsapp al numero 3894589664 (LUIGI).

Grazie

