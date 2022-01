Radio Zampetta Sarda, appello per l’adozione di Stella

A RADIO ZAMPETTA UN VERO APPELLO DI ADOZIONE DEL CUORE PER STELLA, UN ANNO DI VITA E NON POTRÀ VEDERE PIÙ LA LUCE.

Stella è una giovanissima micina di appena un anno, è stata recuperata in condizioni gravissime, infatti ha perso l’ uso dei suoi occhi.

È testata negativa felv/ fiv, sterilizzata, le piace girovagare per la casa, quindi per lei si cerca un’ adozione in un appartamento in sicurezza a causa della sua cecità, per potersi muovere in completa tranquillità.

Ha un carattere dolcissimo, merita una vita tra coccole e il tepore di una famiglia.

Per qualsiasi info potete contattare il 3386863170

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.