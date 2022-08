SINNAI, DUE GATTINI IN PERICOLO DI VITA CERCANO ADOZIONE DEL CUORE.

L’ appello di Serena, preoccupata per la sorte di 2 gattini chiede, aiuto a Radio Zampetta Sarda:

“Sono due maschietti di circa due mesi, vivono a Sinnai in un contesto di grave pericolo, sono stati sverminati.

Sono riuscita a regalarli quasi tutti, mancano loro due.

DEVONO SPARIRE DA QUEL CONTESTO

Le motivazioni non posso descriverle qui, ma per chi fosse interessato mi contatti.

Sono ancora un po’ spaventati riguardo al contatto umano, ma essendo cuccioli sono sicura che si abitueranno all’amore.

Io ne ho preso uno, della “colonia”che si stava formando, ma tutti non ce la faccio.

VITA IN SICUREZZA, QUINDI IN APPARTAMENTO E SE C’ È UN GIARDINO DEVE ESSERE A PROVA DI FUGA.

NO PER TOPI E ROBE SIMILI.

CONDIVIDETE IL PIÙ POSSIBILE PER FAVORE.

Info al 3479291315″

