Radio Zampetta Sarda, appello di Susanna per ritrovare il suo carlino

L’ APPELLO DI SUSANNA PER RITROVARE IL SUO CARLINO SMARRITO NELL’ ISOLA ROSSA, OFFRESI RICOMPENSA:

“Smarrito il 02/01/22 ad Isola Rossa comune di Trinità d’ Agultu e Vignola provincia di Sassari, carlino fulvo con muso nero. Il cane è cresciuto in famiglia come un bambino, chiedo per favore a chi l’ha preso di restituirlo sia per noi che per lui perché soffre il distaccato, cresciuto con noi da quando era un piccolo cucciolo. noi siamo disperati e alla continua ricerca.

Offriamo ricompensa se ci viene restituito, il bene che gli vogliamo non è quantificabili in soldi.

Per qualsiasi ìnfo contattate il

3466634685″

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.