SOS DI MARTA PER YOSHI, SMARRITO A SELARGIUS IN VIA DELLE ORTENSIE:

” Faccio appello a tutti voi, in merito alla scomparsa del mio gatto.

Si chiama Yoshi, ha 6 mesi, il suo manto è nero, i suoi occhi sono color ambra/gialli e nella parte bassa della pancia vicino alle parti intime ha qualche peletto bianco.

Si è allontanato da casa senza far ritorno la notte del 7 febbraio 2022, indossava un collarino giallo con il suo nome e il mio numero di telefono ma potrebbe anche averlo perso.

Vi chiedo per favore di aiutarmi a ritrovarlo e condividere questo post in modo che arrivi a più persone possibili

OFFRO RICOMPENSA

Marta

345 82 77 636

Se si hanno notizie al riguardo contattare a qualsiasi ora.”

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.