Radio Zampetta Sarda, aiutiamo un dolcissimo gattone tigrato

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’ APPELLO DEL CUORE PER RIDARE IL CALORE DI UNA CASA AL DOLCISSIMO GATTONE TIGRATO.

Chanel, così è stato chiamato da cucciolo quando aveva una casa, i suoi ex padroni non sapevano effettivamente se fosse maschio o femmina .

Lo lasciavano libero di girare per le strade di Quartu fino a diventare definitivamente un randagino.

Alcune volontarie hanno provveduto a seguirlo per la strada, martedì scorso si sono accorte che aveva un occhio ferito a causa di uno scontro violento con i gatti del quartiere.

Lui è molto docile e la vita di strada non è fatta per un gatto cosi coccolone e buono.

È stato portato in clinica, diagnosi un ascesso, era completamente gonfio con un’ ematoma vicino all’ occhio(che era completamente chiuso)

Grazie alle terapie ora sta decisamente meglio.

Verrà castrato è rimesso in colonia, ma si spera di trovare una bella adozione che consenta al gattone di 5 kg di ritrovare il calore di una casa, dimenticando la difficile vita di strada.

Ha circa 5 anni dolcissimo, di buon appetito, usa la lettiera.

Se ci fosse un’ anima buona, che s’ innamori di questo bellissimo pupazzetto gigante tigrato può contattare il

+39 351 770 0623 .

