Radio Zampetta Sarda: “Aiutiamo Pedro, il galgo spagnolo salvato dall'autanasia”

Federica ci porta nel mondo del galgo spagnolo: ” Cerco associazione spagnola per salvarli.”

Radio zampetta sarda sposa la causa di Federica nel suo intento di poter salvare il galgo spagnolo dalle sevizie e dall’ abbattimento.

Ci accompagna in un mondo nuovo, quello del galgo spagnolo, un cane di razza appartenente alla famiglia dei levrieri.

Chi lo avrebbe mai detto che dietro il vissuto di un galgo si cela una vita di estrema sofferenza, sevizie, traumi , orrori che lo portano a un destino infausto fino all’ abbattimento!

Ebbene si, dopo che il galgo non soddisfa più le esigenze del suo galghero è destinato a morire, ma noi possiamo salvarli, riscattandoli con pochi euro possiamo dare l’ opportunità di essere presi in carico da un’ Associazione che si occuperà di trovare una famiglia per la vita.

Potete contattare Federica che è alla ricerca di un’ Associazione spagnola seria per perseguire il suo sogno “Salvare il Galgo” per qualsiasi informazione contattate il +39 351 583 5075.

Adesso dopo questa breve premessa fatevi trasportare dalla storia vera di Pedro, carica di emozioni a lieto fine di un galgo spagnolo salvato dall’ eutanasia e da una vita di sevizie fino alla sua rinascita.

Una bellissima realtà che per Pedro, grazie all’ adozione di Federica ha trovato la salvezza in Sardegna.

Ciao, io sono Pedro Almodovar, vengo da Tortosa, in Spagna, un posto dove cani come me non sono ben trattati, anzi, se qualcuno ha tempo può cercare la storia dei galgo spagnoli, non sarà una buona lettura, ma almeno conoscerete la vera realtà che viviamo senza meritarcelo…per fortuna io mi sono salvato, la mia mamma mi ha adottato a febbraio 2022,non dimenticherò mai quel giorno, quando i miei e i suoi occhi si sono incontrati, i suoi erano pieni di lacrime, sentivo fossero di gioia, forse un po’ anche di dolore, ma mentre mi abbracciava io avvertivo la sua gioia, i miei occhi invece non erano pieni di lacrime di gioia, erano pieni di terrore, paura, rassegnazione e soprattutto guardavano un destino che poteva essere crudo, violento e doloroso. Invece no, sono venuto a vivere in questa isoletta e ho impiegato diverso tempo prima di adattarmi e di capire che qui gli umani non sono vessatori e cattivi, anzi, sono buoni, gentili e soprattutto mi rispettano, non mi picchiano, non mi spengono le sigarette addosso e ancora di più non mi trascinano con la macchina per insegnarmi a correre più veloce, mi fanno scegliere, scelgo io quando e quanto correre. Qui mangio saporiti biscotti , ho sempre acqua a disposizione, ho una sorellina pittbull altrettanto salvata, con un carattere prorompente ma molto dolce, mi ha permesso di prendere possesso delle sue cose, dei suoi giochi e anche del suo cibo, mi ha accolto senza gelosie, mi ha insegnato a rispettare le gerarchie in modo gentile, io non ero abituato, ma lei senza mordermi e senza crearmi traumi mi ha guidato verso la condivisione. Col tempo ho conosciuto un sacco di persone che mi abbracciano e mi coccolano, mi dicono di stare tranquillo che ora sono al sicuro, ed effettivamente qui nessuno mi picchia o urla forte, nei negozi dove mi porta la mamma mi offrono würstel saporitissimi e io ne sono ghiotto, insomma io sono salvo, i miei fratelli e le mie sorelle no, molti di loro non ce la fanno, lasciano questo mondo nelle peggiori torture, vengono abbattuti perché non servono più al loro galghero, ed è qui che io ricordo, che penso a quanto potrebbero essere fortunati se venissero salvati anche loro da una bella famiglia come la mia. In Spagna quando il galgo ha finito la sua carriera se non viene ucciso mediante impiccagione o torture di vario genere viene abbandonato, ma prima viene picchiato fino allo sfinimento affinché lui non si fidi più di nessun umano e così non si faccia prendere, il loro scopo è farci morire da soli. Per educarci il nostro galghero ci fa picchiare dai suoi amici, affinché noi pensiamo di poterci fidare solo di lui. Veniamo usati per le corse, oppure per la caccia alla lepre, e quando non rendiamo più ci succede quello che vi ho raccontato.Non è vita la nostra, non è il sapore dell’amore che anche a noi piace ricevere e quel gusto amaro ci resta, ci resta per tutta la vita. Il terrore nei nostri occhi resta, resta quando un essere umano ci approccia per accarezzarci, allora si i nostri occhi mostrano il terrore, perché ormai pensiamo che chiunque possa farci del male a prescindere da chi sia, anche se un amico buono conosciuto dopo che siamo stati salvati e viviamo in famiglia. Io sono stato fortunato, loro no, vi prego salvate un galgo spagnolo.

Pedro Almodovar

Io sono Federica, sono la mamma di Pedro, lui vi ha raccontato la sua, le loro vite disastrose, io vi racconto il successo emotivo nell’ adottare un galgo spagnolo. Lui descrive il nostro incontro alla perfezione, io a lui ho trasmesso gioia , ma dentro stavo morendo per il dolore che leggevo in quegli occhi color ambra. Mi ha guardato subito, mi sono sentita minuscola e inutile, avevo paura, paura di non riuscire a guarirlo, aiutarlo, guarire il suo animo ferito nel profondo. Mentre arrivavo da lui pensavo di non essere all’altezza di tenere un cane con le problematiche che presentano quando arrivano in famiglia, pensavo che non sarei mai più riuscita a vedere in lui spalancare gli occhioni perché un cibo croccante gli suscita interesse, perché un pupazzo che suona gli suscita interesse, perché rubacchiare dal tavolo lo diverte e lo rende un cane finalmente comune, normale e “malandrino”. Quelle cose classiche che un cane che non ha sofferto fa!!! Un cane primitivo, stavo adottando un cane che conserva tutte le caratteristiche di razza, la sua primitività andava rispettata, ma , dovevamo salire in nave per tornare a Cagliari. Sono dei gran viaggiatori, quindi in macchina dormi’ per tutto il viaggio, un riposino rigenerante interrotto dall’arrivo al porto di Genova, ricordo che lo feci scendere dalla macchina per fare pipì , si guardava attorno, apriva gli occhioni per capire cosa ci fosse, odori nuovi, quel tartufo annusava alla velocità della luce qualunque cosa, scrutava, faceva pipì in ogni angolo del porto, finché davanti a noi si sono aperti i varchi per imbarcare, li armata di würstel e premi di vario genere l’ho accompagnato alle scale. L’ho visto cambiare, guardarmi impaurito dall’ imponenza di quei gradini aperti con il vuoto sotto, ho poggiato un würstel sul suo nasone e ho iniziato la salita con lui che per la prima volta si poggiava totalmente a me con la fiducia, li affrontava, li annusava e mangiava di gusto fino ad arrivare al traguardo, dove davanti c’erano tante, troppe persone che appena lo videro prese dalla curiosità di vedere un cane così bello mi chiedevano se potevano accarezzarlo. È iniziato li il suo percorso di guarigione, fare amicizia con gli uomini che erogavano pezzi di würstel informati della condizione che viveva in quel momento Pedro, uomini che a differenza del suo galghero lo premiavano e non lo picchiavano. Uomini gentili, e lui automaticamente si lasciava coccolare cercando però di appiattirsi per la paura di… una volta sistemato in cabina gli abbiamo fatto conoscere la ciotola, le crocchette, mangiare sereno, mangiare senza che nessuno gli togliesse il suo pasto per incattivirlo. Una notte serena la sua, fino all’arrivo a Cagliari dove ad attenderlo c’era la sua sorellina Candy, una conoscenza che suscitava in me non poca paura, Candy fino a quel giorno era stata “figlia unica” , invece è nato subito un amore reciproco, fatto di comprensioni e incomprensioni, fatto di momenti dove la mano umana è rimasta ferma in modo che loro potessero fare tutto da soli, così è stato. Candy e Pedro erano diventati ufficialmente fratello e sorella. Nel corso del tempo iniziavo a conoscerlo, a osservare le sue caratteristiche, il suo altissimo predatorio verso i gatti, ma d’altronde il suo istinto primitivo non si poteva debellare, ma insegnargli che quel tipo di animale non era caccia si! Non era indipendentemente, se io facevo un passo lui ne faceva tre, aveva molta paura che anche io lo abbandonassi, piano piano entrava da solo in tutte le stanze della casa e osservava incuriosito questa cattività che in fondo non era niente male, il divano, poteva dormire sul morbido, nessuno lo obbligava a dormire in una gabbia stretta e fredda, anzi aveva a disposizione più posti dove dormire, il divano, la cuccia, i cuscini e ogni tanto la pancia della sorellina. Sono passati i mesi, nel frattempo io naturavo in me la voglia di far tenere a lui le sue origini, iniziai a cercare proprietari di levrieri che potessero accompagnarlo in un inserimento che a lui non era totalmente estraneo, perché ci tengo a precisare che loro conoscono solo la loro razza, loro non sanno che esistono altri tanti cani che non sono galgo, quindi prima di catapultarlo nella realtà cinofila volevo che trovasse qualche suo compagno di vita. A parte qualche incontro sporadico con un Greyhounds mi resi conto che a Cagliari e in generale in Sardegna non c’erano galgo!!! Mi dispiaceva talmente tanto che mi si accese la lampadina di creare un evento benefico totalmente dedicato alla conoscenza di questi cani e alla sensibilizzazione sull’adozione degli stessi. Cercai di poggiarmi all’associazione presso cui adottai Pedro, ma mi resi conto che effettivamente non meritava un evento come il mio, quindi è dal qual momento che io cerco un associazione a cui fare riferimento per il mio evento, magari più in là parlerò più approfonditamente del mio progetto, al momento mi interessa che lui, loro vengano conosciuti. Mi appello a chiunque abbia un contatto serio e sicuro in Spagna, con cui io possa parlare del mio progetto e su cui fare riferimento per l’adozione di queste anime gentili, pure e nobili. Che dite meraviglioso popolo sardo, possiamo unirci in questa avventura? Possiamo realizzare qualcosa di grande affinché più cani vengano salvati e Pedro abbia qualche fratello in più qui a Cagliari con cui essere se stesso senza dimenticare le sue origini . Vi ringrazio di cuore per aver speso il vostro tempo nel leggere la mia storia , qualunque domanda, chiarimento o curiosità sarò ben lieta di soddisfarla. Vi abbracciamo Federica e Pedro Almodovar.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram