Radio Zampetta Sarda: adozione per April, abbandonata nel centro storico di Cagliari

ADOZIONE DEL CUORE PER LA DOLCISSIMA APRIL, ABBANDONATA NEL CENTRO STORICO DI CAGLIARI CHIEDEVA LE COCCOLE A TUTTI I PASSANTI.

April è una giovanissima gattina di non oltre 2 anni, purtroppo è stata abbandonata nel centro di Cagliari. Grazie al buon cuore di una vecchietta di 85 anni, è stata accolta momentaneamente a casa sua, perché in strada non sarebbe stata in grado di sopravvivere.

La vecchietta dal cuore grande, per gravi problemi di salute non ha la possibilità di tenere la gattina e tramite una conoscente, ha chiesto aiuto per trovare una famiglia alla dolcissima gattina.

April è stata visitata dal veterinario che ha stimato un’età di circa 1 anno e mezzo, testata negativa fiv/ felv è risultata sterilizzata.

Ha un’ indole dolcissima, prima del recupero seguiva tutti i passanti per cercare protezione e affetto, una scena toccante e allo stesso tempo triste.

Per chi volesse donare una nuova vita alla sfortunata micina, garantendo un’ adozione responsabile può contattare il

+39 338 380 2454 anche con un primo messaggio whatsapp, verrete ricontattati il prima possibile.

