Ennesimo appello di adozione a Radio Zampetta Sarda, oggi vi presentiamo Bianca e Bernie, 2 gattini recuperati in fin di vita dalla strada a Cagliari.

Grazie alle amorevoli cure delle volontarie, oggi sono 2 splendidi micini di 3 mesi molto affiatati, si son dati la forza l’uno con l’altro per vincere la morte.

Sono in ottime condizioni di salute, Bianca ha gli occhi azzurri mentre Bernie color ambra, sono un vero concentrato di amore.

Tutte le info al 3333151277

L'articolo Radio Zampetta Sarda, adozione di coppia per Bianca e Bernie proviene da Casteddu On line.