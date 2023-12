Radio Zampetta Sarda, adozione di coppia per Beyoncè e Mozart

CI AIUTATE A ESAUDIRE IL MIRACOLO DI NATALE?

ADOZIONE DI COPPIA PER BEYONCÈ E MOZART.

Radio zampetta sarda propone queste 2 meraviglie di circa 2 mesi e mezzo, il maschietto bianco e grigio si chiama Mozart mentre la femminuccia Beyoncè.

Mozart è molto timido e cerca protezione nella sorellina Beyoncè, dorme cercando il suo contatto.

Beyoncè è dolcissima, fa tante ma tante fusa.

Sono stati trattati con l’antiparassitario, cerchiamo adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza lontano dai pericoli della strada.

Si trovano in stallo a Quartu.

Ci aiutate a coronare questo sogno?

Contattate la redazione al

348 0941 632 per prenotare adozione e per poterli conoscere.