Radio Zampetta Sarda: adozione del cuore per la dolcissima Lea

ADOZIONE DEL CUORE PER LA DOLCISSIMA LEA, RARISSIMA GATTINA DAL MANTO ROSSO SIMIL BENGALA.

La colonia felina Mici-Capricci di Quartu, cerca casa per Lea, una gattina di circa 7 mesi rossa e manto simil bengala. Come già risaputo, il manto rosso è rarissimo nelle femmine, visto che i rossi sono sempre tutti gatti maschi, il che la rande particolare e rara. È dolcissima e affettuosa, ama il contatto umano e cerca una famiglia che la ami. Si affida già sterilizzata, sverminata e con antiparassitario, preferibilmente in appartamento. Solo adozioni responsabili.

Per info:

– Susanna whatsapp e chiamate 3400814762

– Rossella whatsapp e chiamate 3479072489

