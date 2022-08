Radio Zampetta Sarda, adozione del cuore per il dolcissimo Freddy

A RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DEL CUORE PER IL DOLCE FREDDY.

L’ appello di Sandra per cercare adozione a un cucciolo di 4 mesi, dolce, bello e coccolone.

Recuperato insieme ai suoi 5 fratellini con la madre in una situazione di maltrattamento a Quartu Sant’Elena, quattro di loro hanno già trovato famiglie amorevoli.

Lui a oggi non ha ancora ricevuto nessuna richiesta, eppure è tanto bello, dolce e affettuoso.Freddy ha già fatto i vaccini, è di futura taglia media. Sarà affidato in Sardegna o dal centro in su d’Italia.Controllo pre e post affido con compilazione modulo conoscitivo.Per maggiori informazioni contattare Sandra al 3934383298.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionisardegna #caniegatti

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove