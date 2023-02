A RADIO ZAMPETTA SARDA, ADOZIONE DEL CUORE PER IL DOLCISSIMO ANGELO.

È un micione con una zampetta lesionata che purtroppo vive in strada ad Alghero.

Aveva avuto una richiesta ma hanno rinunciato perché è risultato Fiv+

Per la zampa non c’è nulla da fare, così ha detto il veterinario quando è stato sterilizzato

Rimane piegata e lui la usa comunque per appoggiarsi

Angelo è un gattone pacifico dal cuore dolce, che chiede solo di stare al sicuro

Va d accordo con gli altri gatti

In caso di richiesta di adozione verrà portato in stallo e dal veterinario per test e controlli.

Si cerca adozione in appartamento.

Info 3201127266