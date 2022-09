Radio Zampetta Sarda: “Adotta un gattino dallo stadio Sant’ Elia”

Dagli ultimi aggiornamenti di questi giorni, chi segue radio zampetta sarda ha avuto modo di venire a conoscenza della situazione drammatica dello stadio Sant’ Elia di Cagliari. Per un’ ordinanza che vede l’ ex stadio attualmente un cantiere pronto per un nuovo look, i volontari che hanno preso a cuore i tanti mici che popolano la colonia non possono accedere al suo interno, si sta cercando di salvare il salvabile e di dare una vita migliore ai tanti mici nati in questi ultimi mesi. Parte la campagna di sensibilizzazione “ADOTTA UN GATTINO DALLO STADIO SANT’ ELIA” Vi presentiamo Alverman e Wim , 2 fratellini della colonia ex stadio di Cagliari. Si chiede adozione in coppia in quanto molto legati. Socievoli, affettuosi , vispi e simpatici, hanno scoperto il gusto delle careze e le richiedono con fare accattivante. Si auspica una casa con giardino in sicurezza e la confortevole protezione di una casa. Si pre affidano previa visita veterinaria , con l’impegno di farli sterilizzare appena l’età lo consente. Info preferibilmente messaggi whatsapp o SMS alla redazione di radio zampetta sarda, che vi metterà in contatto con i volontari al 348 0941 632

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

