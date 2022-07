Dal mese di agosto 2022, parte la nuova campagna di sensibilizzazione per l’ adozione di un cane ospite nel canile comunale di via Po.

Quest’ anno i numerosi ingressi che sono stati maggiori delle adozioni, hanno causato un blocco nell’ accogliere i cani bisognosi, con questa campagna si spera di sensibilizzare le adozioni, che devo essere sempre responsabili.

La campagna prevede la possibilità di poter avere una prima conoscenza degli ospiti, attraverso la pubblicazione delle schede sul portale istituzionale www.comune.Cagliari.it, in tal modo da avere la possibilità di una prima selezione conforme alle esigenze non solo dell’ adottante ma anche dell’ adottato.

L‘assessore Angius dichiara : “L‘obiettivo è di dare massimo risalto alla possibilità per i nostri concittadini di adottare il cane più adatto alle proprie esigenze”.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal martedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12 e il sabato dalle ore 9 alle ore 11,45.

Per ragioni logistiche e legate alle normative sulle misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio Covid, gli interessati sono invitati a fissare preventivamente appuntamento contattando il Canile via email all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In alternativa, telefonare al numero 070 677 8115.

Tutte le schede degli ospiti del Canile sono visibili a questo link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili .

“Per i prossimi tre mesi – annuncia Giorgio Angius, assessore al Verde pubblico – ogni settimana inviteremo la cittadinanza a considerare l’adozione di un ospite del nostro canile, attraverso il nostro sito istituzionale, con la pubblicazione di una scheda che presenti un amico a quattro zampe. Analoga sensibilizzazione verrà portata avanti quotidianamente sui canali social del Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica.

“La stagione estiva è purtroppo la più delicata per i nostri amici a quattro zampe: proprio per questo, l’intenzione dell’Amministrazione comunale è quella di dare massimo risalto alla possibilità per i nostri concittadini di adottare il cane più adatto alle proprie esigenze in termini di età, spazi a disposizione, numerosità della famiglia e altre variabili fondamentali. Ringrazio anticipatamente tutti coloro i quali vorranno e che potranno contare sulla grande professionalità delle donne e degli uomini del Servizio di Gestione faunistica comunale”.

