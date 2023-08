Radio Zampetta Sarda: abbandonato nelle campagne di Assemini, Tyson cerca casa

RADIO ZAMPETTA SARDA: ” ABBANDONATO NELLE CAMPAGNE DI ASSEMINI, ORA TYSON CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.”

Tyson, ha circa 2/3 anni,

l’abbiamo trovato nelle campagne di Assemini molto debilitato con tagli e buchi in tutto il corpo, gravemente sotto peso. Abbiamo fatto il diavolo a 4 per cercare stallo gratuito ma visto il periodo è stato impossibile, le autorità non hanno mosso un dito se non dicendoci che il canile di competenza del comune era pieno, e c’è un’ ordinanza che dichiara l’impossibilità del recupero. Non avendo altra scelta, io e altre tre ragazze, ci ritroviamo a pagare uno stallo di 250€ al mese, e abbiamo già saldato 500€ di conto visto che il cane è stato rivoltato come un calzino in clinica. Tutto sommato sta bene, è risultato positivo alla filaria ma ha iniziato la cura e non è niente di preoccupante, guarirà completamente. È docile con le persone, ama follemente i bambini, si può testare qualche femminuccia per una possibile convivenza, no Maschi e no gatti. Chiediamo aiuto nelle condivisioni, cerchiamo qualcuno che gli dia visibilità, abbiamo veramente bisogno di una buona adozione perché non sappiamo per quanto ancora potremmo andare avanti a pagare una somma del genere e soprattutto lui è in un box. Grazie infinite.

INFO AL

3400722054