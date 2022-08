Radio Zampetta Sarda: abbandonato da cucciolo, Max cerca una famiglia

RADIO ZAMPETTA SARDA:” MAX, ABBANDONATO DA CUCCIOLO CON ORECCHIE E CODA MOZZATI, CERCA ADOZIONE DEL CUORE.

L’ appello di Maura Lai, volontaria che ha preso a cuore il percorso di Max, un simil dogo di un anno e mezzo, recuperato all’ età di 2 mesi con orecchie e coda mozzati.

Era rannicchiato su se stesso al momento del recupero, oggi si trova in una pensione a Milano per un’ adozione non riuscita, soffre tanto l’essere chiuso in un box, per questo motivo è necessario più che mai trovare una vera adozione per la vita.

I costi per la sua permanenza gravano pesantemente sulle volontarie, quindi si chiede l’ aiuto di mamme o papà a distanza che con un piccolo contributo aiuterebbero a sostenere Max.

È un cane dolce con un problema uditivo, va d’ accordo con l’ umano e con i suoi simili, però si preferisce un’ adozione singola.

Segue l’ appello della volontaria:

“Da tempo vi parliamo di Max, un nostro grande crucio!

Max ha una triste storia alle spalle, la sua vita non è iniziata sotto una buona stella e purtroppo la sfortuna continua ad accanirsi su di lui, avendo scoperto il suo DEFICIT UDITIVO

Potete leggere la sua storia in questi link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224333016985992&id=1621494485

Max è in pensione da svariati mesi in Lombardia, dopo un’adozione fallita e una speranza spezzata !

Non può tornare in Sardegna , non può essere messo in canile , luogo che con tutte le nostre forze abbiamo cercato di evitargli sin dal giorno che è stato trovato rantolante dal dolore a bordo strada con le orecchie amputate malamente.

Fino ad ora ci siamo occupate di lui, io e Silvana Bella , abbiamo provveduto a pagare tutti i mesi la sua pensione, ma ora non riusciamo più a far fronte alle spese, essendo tante le situazioni d’emergenza che portiamo avanti.

Ci troviamo dunque a chiedere il vostro aiuto!

Il periodo non è dei migliori, ma cerchiamo speranzose MAMME A DISTANZA disposte ad aiutarci, anche con un piccolo contributo , per pagare la pensione di Max che ammonta a 125 euro mensili .

Aiutateci!!

Nel frattempo cerchiamo sempre ADOZIONE per lui e speriamo di poterla trovare e farlo così arrivare in una famiglia che lo ami e lo accompagni verso una Vita piena di belle sorprese

Per chi volesse aiutarci e avere più informazioni , ecco il link del gruppo WhatsApp per Max:

Informazioni Informazioni

348 9053597 / 320 0704682