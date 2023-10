Radio Zampetta Sarda: abbandonato come spazzatura, gattino cerca casa

ABBANDONATO COME SPAZZATURA NELLA STRADA, GATTINO DI 4 MESI CERCA CASA. Questo meraviglioso gattino di circa 4 mesi è un maschietto, è stato abbandonato in un posto molto trafficato a Cagliari e non è assolutamente al sicuro. Cerca la compagnia dei gatti e degli umani, si lascia coccolare, ha imparato a fidarsi e fa tante fusa. Si affida a una famiglia responsabile, che garantisca vita in sicurezza. Le spese veterinarie iniziali e la sterilizzazione, sono a carico delle persone che lo stanno accudendo amorevolmente. Ci comunicano che il gattino è andato in mezzo alla strada ed è finito sotto una macchina in corsa, fortunatamente è illeso, ma per quanto la fortuna lo potrà assistere? Rivolgersi alla redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp Si cerca adozione o stallo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

