Radio Zampetta Sarda: 5 cuccioli abbandonati in cerca di una famiglia per la vita

RADIO ZAMPETTA SARDA;

GUSPINI, CINQUE CUCCIOLI ABBANDONATI IN CERCA DI UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Sono 5 i cuccioli meticci di poco più di un mese, che sono stati abbandonati.

Sono dolcissimi, hanno urgenza di trovare una vera casa.

Sono tutti maschietti, futura taglia media. L’ adozione seguirà l’iter di preafido. Info al 3922988807.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove