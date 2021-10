Radio Zampetta, aiutiamo Free a passare dalla catena a una casa vera

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DI FRANCESCA DA CAGLIARI PER TROVARE ADOZIONE DEL CUORE A FREE, DAL PASSATO MOLTO TRISTE PERCHÉ TENUTO LEGATO ALLA CATENA IN UN TUGURIO.

CONDIVIDIAMO TUTTI!

Eccolo Free, un meticcio da caccia dolcissimo e coccolone con tutti, da circa sette anni cerca casa. Ha vissuto diverso tempo in un tugurio legato a una catena molto grossa, diciamo che ha un passato molto triste, è stato sballottato diverse volte, ora si trova in uno stallo casalingo a pagamento, proprio oggi è stato visitato dal veterinario, è in ottima salute , è positivo alle lesmania ma in forma leggerissima. Va d’accordo con le cagnoline femmine, e purtroppo ultimamente sta avendo problemi con i cani maschi, ( ma perché è stato aggredito)infatti per l’ adozione e inserimento siamo disposte a far intervenire l’ educatore. Serial killer con I gatti, adora i bambini e fare lunghe passeggiate, perché ha bisogno di sfogarsi.

Pesa circa 20kg è microchippato e sterilizzato.

Viene affidato con il modulo di adozione pre e post affido! Vi ringrazio tantissimo se ci darai una mano con le condivisioni , è un cane che merita tanto amore.

Cagliari Info 3349972080

