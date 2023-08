Radio Zampetta, 4 gattini in un'aiuola a Quartu: cercano una casetta o uno stallo in attesa dell'adozione

Radio Zampetta Sarda, 4 gattini in una aiuola a Quartu: cercano casetta o stallo in attesa di adozione. Ci segnalano 4 gattini in una aiuola a Quartu, 2 sono mielati, 1 tigrato grigio e 1 nero con gli occhietti compromessi. Qualcuno può prenderli in stallo per metterli subito in sicurezza nell’ attesa di adozione? Inviate un messaggio whatsapp alla redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram