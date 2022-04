A Radio Zampetta la testimonianza di Simona Contu dell’ associazione Fierogatto: “20 gatti chiusi in un garage senza cibo da un mese; i superstiti si sono cibati con quelli deceduti.”

L’ agghiacciante scoperta dei vigili, in un centro dell’hinterland di Cagliari, che hanno contattato l’associazione FieroGatto con presidente Simona Contu, per trarre in salvo i gatti superstiti da una situazione che sa di orrore.

Le parole della presidente: “Siamo state contattate dal comando dei vigili per una collaborazione in merito a una scoperta drammatica: un anziano pensionato non usciva di casa da diversi giorni, dal suo garage proveniva un tanfo terribile. Il signore era ancora vivo, ma versava in uno stato molto grave che ha determinato il suo ricovero immediato.

All’ingresso nell’abitazione, un odore terribile ha invaso i presenti: vi erano circa una ventina di gatti, di cui una decina morti, carcasse ovunque e i rimanenti animali vivi mangiavano quelli deceduti.

Abbiamo ancora in mente le immagini dei corpi dilaniati che venivano contesi, poiché questi poveri animali non venivano nutriti da circa un mese.

Chiamate in soccorso come associazione FieroGatto, Abbiamo provveduto a prestare soccorso ai mici sopravvissuti, trasferendoli chi in clinica chi in una condizione di sicurezza: è stato un lavoro di squadra molto importante, dove da un lato le istruzioni ci hanno mostrato enorme fiducia, dall’ altro emerge come le associazioni siano talvolta l’anello di congiunzione più immediato nelle situazioni di emergenza come quella in cui ci siamo trovate di fronte.”

