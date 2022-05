L’Asilo della Marina a puntate: la mini serie prodotta dalle Figlie della Carità della Sardegna e trasmessa da Radio Casteddu Online nelle scorse settimane è disponibile anche in podcast su YouTube e su Spotify. Visita la pagina: https://www. fdcsardegna.it/campaigns/lasilo-della-marina-a-puntate/ Sei episodi che raccontano uno spaccato della vita in città tra ‘800 e ‘900. Una lente d’ingrandimento nello storico Quartiere Marina di Cagliari. La Sardegna attraversa all’epoca un periodo denso di avvenimenti. Lentamente si affaccia verso la modernità ma non senza gravi problemi sociali. A Cagliari sono migliaia le persone che vivono in tuguri privi di aerazione e luce, senza fogne. Mancano medici, farmacie e cimiteri. Il tasso di mortalità infantile è altissimo, la malaria diffusa. L’analfabetismo riguarda quasi la totalità della popolazione. Per questo l’Isola veniva considerata “terra di missione” per i religiosi, come l’Africa o l’India. Due donne, due Figlie della Carità (oggi in cammino verso il riconoscimento della loro santità da parte della Chiesa), Suor Giuseppina Nicoli e Suor Teresa Tambelli, vengono inviate a distanza di pochi anni, l’una dall’altra, in Sardegna e si incontrano all’Asilo della Marina dove scrivono una delle pagine più belle della storia della città. L’Asilo della Marina a puntate è il primo “documentario” in cui le due suore compaiono assieme. Non un semplice racconto di una città che molti di noi non hanno conosciuto, ma un invito a scoprire un’atmosfera speciale, passeggiando tra le vie del Quartiere o sostando qualche minuto nella Cappella dell’Asilo di via Baylle.

Primo episodio – L’Arrivo: il contesto storico, l’arrivo delle prime Figlie della Carità in Sardegna e soprattutto di Suor Giuseppina Nicoli e Suor Teresa Tambelli. Nasce l’Asilo della Marina

Secondo episodio – Prima Guerra Mondiale: lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. La situazione di Cagliari e della Sardegna è davvero difficile. La fame non è l’unico problema, c’è anche tanta solitudine, abbandono e lutto. Le Figlie della Carità si danno da fare in mille e più modi. Nascono tra le varie opere, le Damine della Carità, le prime in Italia

Terzo episodio – La Carità Creativa: al momento dell’entrata in guerra, gli italiani si sono illusi che il conflitto finisse prima dell’inizio dell’inverno. Ma le cose non stanno andando così. In tutti c’è un grande desiderio di aiutare chi è nel bisogno e all’Asilo della Marina le suore non si fermano mai…

Quarto episodio – I Marianelli: la guerra continua lenta la sua opera di distruzione. Ogni giorno nei pressi dell’Asilo della Marina si possono incontrare carrettieri, facchini, manovali, disoccupati permanenti e mendicanti, tra cui i personaggi più caratteristici sono is Piccioccus de crobi…

Quinto episodio – La Colonia estiva: i sottomarini tedeschi silurano non solo le navi da guerra ma anche quelle destinate al trasporto di derrate alimentari. I prezzi salgono alle stelle. Il mercantile “Tripoli” che collega quotidianamente Golfo Aranci a Civitavecchia, con a bordo circa 380 civili, viene colpito diventando tomba per duecento persone. In mezzo a tante croci nasce anche la Colonia marina estiva! Un autentico gioiello sulla spiaggia di Cagliari per migliaia di bambini in gravi condizioni di salute, in particolare scrofolosi e rachitici. L’idea è del prof. Rinaldo Binaghi…

Sesto episodio – La morte di Suor Nicoli: la nostra Beata non si ferma mai, non ha un attimo di riposo e la tubercolosi polmonare, con la quale convive ormai da trent’anni, la sta lentamente consumando. Il 24 dicembre del 1924 le sue condizioni di salute si aggravano. Dimostra una virtù straordinaria: sempre calma, sempre serena, sempre presente a se stessa, prega continuamente edificando le consorelle e quanti la visitano, come per esempio, il direttore dell’Asilo della Marina…