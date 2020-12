Radio Casteddu, debutto col botto: più di cento ospiti live e oltre 40mila ascoltatori in tre giorni

Radio Casteddu, debutto con boom di ascolti: più di cento ospiti live e oltre 40mila ascoltatori in tre giorni. La nostra nuova radio parte col botto: scaricate la App gratuita per i vostri Smartphone per ascoltare le news 24 ore su 24, ma soprattutto buon Natale a tutti i nostri lettori e grazie per avere accolto con questo entusiasmo la nuova emittente che “libera la radio”, il nostro slogan per una radio di informazione totalmente libera e indipendente. Quaramtamila ascoltatori in tre giorni, numeri certificati sia dalla regia Mb Studio che dalla nostra pagina Fb dove vengono trasmessi in diretta i principali programmi, da “Casteddu Sera” alle 20 a “Radio casteddu la fai tu” alle 18, sino al programma dedicato ai tifosi del Cagliari, “A bocce ferme senza filtri”. Si tratta di numeri che fanno ben sperare, essendo una radio appena nata che si pone l’obiettivo di una informazione capillare e popolare. Un notiziario in diretta dalle 5 sino alle 24, dalla prossima settimana potrete ascoltare anche la speciale edizione live del “giornale delle 24”.

Una striscia di informazione ogni ora, Cagliari All News 24. Una redazione di giornalisti professionisti e pubblicisti appassionati, ma soprattutto un contatto diretto continuo con la gente sarda, assoluta protagonista della nuova radio che prestissimo sarà anche sul Dab. E che ora potete ascoltare sia con la App che con i player che trovate nella nostra pagina Fb e nella home page del nostro giornale, Casteddu Online, che chiude l’anno con una media di 200mila utenti unici al giorno certificati da Google Analytics e con una crescita nel 2020 di più di un terzo dei suoi lettori.

Nei primi giorni di vita di Radio Casteddu, che è stata inaugurata lo scorso dicembre e ha iniziato la sua programmazione lunedì 21, sono stati un centinaio gli ospiti che già si sono alternati in diretta ai nostri microfoni: sindaci, assessori regionali e comunali, medici, infermieri ieri, presidenti di associazionismo volontari, tanta gente comune che ha voluto mettersi a nudo e raccontare le proprie storie, i propri sogni, le proprie speranze in vista del 2021. Che sarà un anno difficilissimo, come hanno sottolineato l’assessora Alessandra Zedda e Clara Pili di Confindustria: si rischia una perdita del 30 per cento dei posti di lavoro in Sardegna, in quello che sarà il dopo virus.

Radio Casteddu Online, come detto, sarà la radio delle persone. Sarete voi i veri attori, nei nuovi programmi che debutteranno nei prossimi giorni: potrete intervenire quando volete in onda anche solo attraverso un messaggio vocale, scriveteci al 3807476085. Presto ci saranno trasmissioni dedicate ai giovani, al fitness, alla musica, a tutti i centri della Sardegna che tante volte non hanno avuto voce. A prestissimo allora, perché “Radio Casteddu la fai tu”.

L'articolo Radio Casteddu, debutto col botto: più di cento ospiti live e oltre 40mila ascoltatori in tre giorni proviene da Casteddu On line.