Raccolta sangue a Suni, Mogoro e Cabras

Oristano

Il programma di Avis e Asl di Oristano

Questi i prossimi giorni e i centri in cui saranno raccolte le donazioni di sangue, con l’ausilio dell’autoemoteca della Asl di Oristano:

sabato, 4 marzo – Suni (autoemoteca);

domenica, 5 marzo – Mogoro (sede) e Cabras (autoemoteca).

L’Avis ricorda che possono donare il sangue tutte le persone tra i 18 e 65 anni, compresi i fabici e i portatori sani di anemia mediterranea, che pesino almeno 50 chili e siano in buono stato di salute (non devono aver assunto farmaci di recente o avere terapie in corso).

L’Avis comunale di Oristano, inoltre, invita i soci donatori e tutti i cittadini in buona salute a donare regolarmente il sangue presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino.

Venerdì, 3 marzo 2023