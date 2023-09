Raccolta sangue a Ghilarza, Mogoro, Marrubiu e Ardauli

Donazioni Il programma di Avis e Asl di Oristano

Oristano

Il programma di Avis e Asl di Oristano

Un altro fine settimana con le donazioni di sangue presso le sedi locali dell’Avis.

Domani, venerdì 22 settembre, l’autoemoteca della Asl 5 sarà a Ghilarza, sabato 23 sarà invece possibile donare nella sezione Avis di Mogoro e, per finire, domenica 24 donazioni in sede a Marrubiu e in autoemoteca ad Ardauli.

Per le donazioni dell’Avis occorre prenotarsi in anticipo.

Chi è interessato a donare può rivolgersi direttamente alle sedi dell’Avis.

Rimane valido l’appello del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano: “Venite a donare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12”.

Giovedì, 21 settembre 2023

