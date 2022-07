Raccolta imballaggi di acciaio, premiata Oristano - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 25 LUG - Come smaltire gli imballaggi in acciaio: la campagna itinerante "Cuore mediterraneo" arriva a Oristano. L'iniziativa del consorzio Ricrea sta facendo il giro d'Italia. E anche in Sardegna ha cercato di scoprire che fine fanno scatolette, bombolette, barattoli, latte, fusti e tappi utilizzati dai turisti. Perché - questo il messaggio che viene lanciato- gli imballaggi in acciaio devono essere conferiti nell'apposito contenitore, seguendo le regole del comune di villeggiatura.

Il consorzio Ricrea ha conferito alla Oristano uno speciale riconoscimento per l'impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Nel 2021 sono state raccolte 397 tonnellate di imballaggi in acciaio: un aumento del 27,24% rispetto al 2020. "Raccolta differenziata e politiche ambientali da molti anni a Oristano sono una stella polare delle politiche comunali - osserva l'assessora all'Ambiente Maria Bonaria Zedda -. Soprattutto sulla raccolta differenziata, gli sforzi del Comune e del gestore del servizio di igiene urbana sono stati accompagnati da una grande sensibilità dei cittadini. L'azione sinergica non solo ci ha permesso di raggiungere livelli altissimi, siamo ormai sopra l'80%, ma anche di ottenere ripetuti riconoscimenti a livello nazionale per i risultati raggiunti".

Ricrea ha anche premiato Formula Ambiente, SpA che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio e il Consorzio Industriale provinciale oristanese che gestisce nel territorio l'impianto per la loro selezione per l'avvio al riciclo. (ANSA).



