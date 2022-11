Cagliari prima tra i capoluoghi di regione per la raccolta differenziata. E prima tra le medie città italiane per il trasporto pubblico urbano. E anche per le emissioni di ozono: zero. Lo annuncia il sindaco Paolo Truzzu che, assieme all’assessore al Verde pubblico Giorgio Angius ha partecipato a Roma alla presentazione del rapporto Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia per il 2022. Le macroaree sono 5: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente e Cagliari si è piazzata al 23esimo posto su 105, “risultato che paga la dispersione dell’acqua nelle reti cittadine (la gestione dipende da Abbanoa), altrimenti il piazzamento sarebbe stato migliore”, spiega il sindaco.

Che poi aggiunge: “Le belle notizie: siamo primi in Italia per quanto riguarda le medie città alla voce passeggeri trasporto pubblico urbano. Si conferma la qualità assoluta della nostra mobilità urbana. Siamo la prima città italiana nella classifica che riguarda le emissioni di ozono: zero.

E siamo anche primi tra le città capoluogo di regione per la percentuale di raccolta differenziata, con il 72,6%”

Il primo cittadino parla anche di premi per le buone pratiche per la forestazione urbana. In arrivo 8 milioni per la città metropolitana per la messa a dimora di oltre 300 mila nuove piante in sei comuni. “Continuiamo”, prosegue il primo cittadino, “il nostro impegno concreto per combattere inquinamento, cambiamenti climatici e perdita della biodiversità”.

Nello specifico: 32 mila nuove piante saranno messe a dimora nei parchi di Monte Urpinu e San Michele per una superficie di 31 ettari.

“Dal rapporto emerge una città attenta alla sostenibilità, alla cura degli spazi verdi, alla mobilità, alla qualità della vita. A Cagliari”, conclude Truzzu, “si vive bene”.

