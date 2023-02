Raccolta differenziata: ecco la classifica dei comuni della provincia di Oristano, migliori e peggiori

Oristano

Nel territorio si sono comunque raggiunti buoni risultati, superiori al 70% di conferimenti per tipologia di rifiuto

Ben 9 comuni in provincia di Oristano hanno superato l’80% di rifiuti conferiti secondo la raccolta differenziata.

Sono i dati che emergono dai risultati del sistema di gestione dei rifiuti nel 2021 forniti questa mattina dalla Regione, dopo la validazione dall’Arpas sulla base delle informazioni trasmesse dagli stessi Comuni.

I comuni più virtuosi sono Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, Pompu, Simala e Siris. Tutti è cinque – nel 2021 – hanno raggiunto l’81,95% di rifiuti conferiti rispettando la raccolta differenziata. Segue Laconi, con l’81,76%; Baratili San Pietro, con l’81,08% e Cabras, con l’81,07%.

Per questi centri nella determina dell’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente è prevista una riduzione del 50% della Tari.

La città capoluogo di provincia si è fermata al 79,87% di raccolta differenziata, un dato superiore alla media provinciale, pari al 78.03%. A Oristano lo scontro sulla Tari sarà pari al 40%.

Dai migliori ai peggiori: è Cuglieri a registrare la percentuale minore di raccolta differenziata. Il paese del Montiferru nel 2021 ha conferito il 72,84% di rifiuti differenziati. È il dato peggiore della provincia, probabilmente condizionato anche dai ritiri nelle borgate marine durante il periodo estivo.

Tra i risultati peggiori, seguono poi quello di San Vero Milis, con il 73,13% (anche qui probabilmente pesano le borgate marine) , quindi Bauladu, Bonarcado, Milis, Nurachi, Santu Lussurgiu, Seneghe, Sennariolo, Tramatza e Zeddiani con il 73,32%.

Di poco superiore il valore registrato da Narbolia, con il 74,93% (superiore alla media regionale di 74,63%)

In questi centri sarà applicata una riduzione sulla Tari del 30%.

A livello regionale la maglia nera spetta a Padru, in provincia di Sassari, con il 63,05% di rifiuti conferiti seguendo la raccolta differenziata. Al contrario è Galtellì, in provincia di Nuoro, a essere il paese sardo più virtuos0, con ben l’87,57% di conferimenti differenziati per tipologia di rifiuti.

