(ANSA) - SASSARI, 01 DIC - Gli studenti delle scuole sassaresi continuano a rispondere alla campagna di sensibilizzazione alla donazione del sangue, lanciata dal Centro trasfusionale dell''Aou e dall'Avis di Sassari.

Nei giorni scorsi grazie alle donazioni dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero e del Polo tecnico "Devilla", sono state raccolte cinquanta sacche si sangue. "La nostra scuola partecipa a questa iniziativa da oltre dieci anni. Sono sempre numerosi i ragazzi che rispondono e lo fanno con molta convinzione" , commenta Roberto Ruggiu, vicepreside dell'Istituto Alberghiero di via Donizetti.

"Da anni organizziamo iniziative che riguardano l'educazione alla salute, che mirano alla sensibilizzazione dei ragazzi e allo sviluppo del loro senso critico", spiega Beatrice Nuvoli, insegnante di italiano e referente per il servizio agli studenti del Polo tecnico Devilla, l'altra scuola che ha aderito all'iniziativa. Soddisfazione da parte dell'Aou di Sassari e dell'Avis che insieme portano avanti il progetto A scuola con l'Avis: "La solidarietà con la propria comunità e il senso civico delle nuove generazioni si possono sviluppare anche con queste iniziative. Esempi che incoraggiano a proseguire su questa strada e che mirano a coinvolgere altre scuole, istituzioni della città e del territorio e altri ambiti della società per sensibilizzare alla donazione del sangue". (ANSA).



