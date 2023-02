Raccolta dei rifiuti, scatta la rivoluzione a Selargius: cambiano orario, calendario e numero verde

Selargius – Cambio di guardia nel servizio di Igiene urbana: da domani parte ufficialmente la San Germano – Gruppo Iren, il nuovo gestore. Molte le novità immediate: da subito attivo un nuovo numero di telefono, nuovi calendari di raccolta e nuovi orari per l’ecocentro. “Un appalto studiato per rispondere meglio alle esigenze della cittadinanza e alle caratteristiche del nostro territorio”, commentano il sindaco Gigi Concu e l’assessore ai Servizi tecnologici Gigi Gessa. “Abbiamo previsto una serie di migliorie anche al servizio di raccolta, che ci permetteranno di andare incontro alle richieste avanzate dalla nostra comunità”.

Raddoppiato, per le utenze domestiche, il ritiro a domicilio dell’olio vegetale e dei tessili usati: il ritiro dell’olio verrà effettuato 2 volte al mese (il 2° e 4° sabato del mese) e il ritiro dei tessili avrà frequenza mensile (il 3° sabato del mese). Per le utenze non domestiche vengono potenziate tutte le raccolte: il vetro e l’umido saranno raccolti tutti i giorni dal lunedì al sabato, la plastica tutti i giorni escluso il mercoledì, la carta verrà raccolta 3 volte a settimana (il martedì, il giovedì e il sabato) e il secco residuo avrà frequenza settimanale (raccolta il venerdì). Sono inoltre previsti passaggi di raccolta per le utenze non domestiche grandi produttrici di rifiuti alle quali viene riservato il servizio di raccolta di cartone del martedì, giovedì e sabato e la raccolta della plastica del martedì. Sempre a partire dal 1 marzo l’ecocentro in località Su Pezzu Mannu rispetterà nuovi orari: lunedì e giovedì dalle 8 alle 14, mercoledì, venerdì e domenica dalle 12 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, chiuso il martedì. Cambia anche il numero verde a disposizione degli utenti 800.445999 per le segnalazioni, le richieste e le prenotazioni di ritiro. “Molte le novità previste anche nei prossimi mesi, con l’arrivo dei nuovi contenitori di raccolta e dei nuovi materiali informativi sui servizi”, aggiungono il primo cittadino e l’assessore competente. “Nelle prossime settimane San Germano avvierà le attività di indagine e censimento che permetteranno di verificare la coerenza tra la realtà del territorio e gli elenchi delle utenze iscritte a ruolo Tari per ottimizzare le attribuzioni dei nuovi mastelli e rispondere alle esigenze delle famiglie”, spiegano. “La consegna dei nuovi kit per la raccolta sarà anticipata da una lettera informativa e da un pieghevole con le indicazioni sulle raccolte e sui contenitori in arrivo, accompagnati dai nuovi calendari di raccolta. Saranno inoltre attivati un’app per smartphone e un nuovo sito web informativo”.