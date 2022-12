Rabbia a Sanluri: “Due gattini sbranati dai cani nel parco S’Arei”

Rabbia a Sanluri per l’ennesimo caso di gatti sbranati dai cani, lasciati liberi, nei parchi cittadini. Stavolta, sono stati i corpicini di una coppia di mici ad essere stati ritrovati senza vita nel parco S’Arei. A denunciare il fatto è Gloria Ibba: “Purtroppo non sempre possiamo parlare di cose belle, non sempre possiamo strapparvi un sorriso. Purtroppo mi ritrovo a dover anche far vedere quale sia la realtà che vivo, come privata cittadina che si fa carico di creature dimenticate da tutti, in primis dalle istituzioni. Ecco cosa succede quando si lasciano liberi di girare da soli, i cani di proprietà , perché siete dei menefreghisti”. “Il povero gattino di sinistra faceva parte di una mia colonia ed ha evidenti segni di morsi , quello di destra è stato ritrovato più o meno nella stessa zona, ma io non lo avevo mai visto, Non mi meraviglierebbe che il cane sia stato lasciato libero di proposito. Succede nella civilissima Sanluri, in Sardegna”.