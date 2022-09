R. cittadinanza: oltre 2mila aiuti revocati da inizio anno - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 SET - In Sardegna il reddito di cittadinanza nel solo mese di agosto ha riguardato 39.824 nuclei familiari: 76.971 le persone coinvolte per un importo medio mensile di circa 533 euro. Sono gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio dell'Inps.

A luglio, mese dell'ultimo rilevamento, l'aiuto era stato destinato a 39.106 nuclei familiari, 75.739 persone coinvolte e un importo medio mensile di circa 535 euro.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di cittadinanza, nello stesso mese di agosto, i nuclei sardi interessati sono stati 4.208, per un totale di 4.746 persone e un importo medio pari a 297 euro.

Nel periodo che va da gennaio ad agosto 2022 le revoche del beneficio Rdc e PdC, hanno riguardato 2.108 nuclei familiari.

Fonte: Ansa Sardegna