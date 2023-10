Quota unica per la mensa scolastica? “Cosi si discrimina chi ha un reddito più basso”

Ghilarza

Una famiglia di Ghilarza chiede costi diversi, in base all’Isee. Il sindaco: “Buona proposta, ma ci vogliono i tempi tecnici”

Il pagamento della mensa scolastica in base all’Isee. È quanto chiede una coppia di genitori di Ghilarza per la scuola dell’infanzia comunale. “Attualmente tutti devono pagare per il pasto quotidiano 2,50 euro”, spiegano i genitori di un bambino iscritto alla scuola. “Abbiamo parlato col sindaco, spiegandogli come non fosse giusto non fare distinzione per fasce ISEE, in quanto non tutti hanno le stesse possibilità economiche”.

“Ha parlato di una riunione con le altre mamme della scuola per verificare se la cosa fosse fattibile e se loro fossero d’accordo, perché – ci ha detto – non gli sembrava giusto cambiare le carte in tavola da un giorno all’altro, in quanto al momento dell’iscrizione c’era la spesa fissa di 2,50 e cambiare avrebbe significato per chi ha un Isee superiore andar a pagare 6 euro a pasto, rendendo l’asilo pubblico meno conveniente di un asilo privato”.

“Gli ho comunicato che ho fatto diversi confronti con altri comuni della Sardegna, tra cui anche Oristano, dove tra l’altro mio figlio ha frequentato metà dell’anno passato, e io non ho mai pagato nulla, perché in base al mio ISEE ero esente”, continua la mamma. “E mi ha risposto che è impossibile farlo”.

“Da questa situazione ci sentiamo discriminati, dovremmo far rinunciare nostro figlio alla mensa e di conseguenza alle attività pomeridiane che propone la scuola materna”, contestano ancora i genitori. “La vita purtroppo al giorno d’oggi è cara e se potessero venire incontro chi ha un reddito inferiore non sarebbe male. Chiedo di sensibilizzare su questa situazione, perché non è corretto che chi potrebbe pagare anche la quota per intero venga tutelato, mentre chi non ha le facoltà economiche viene messo da parte senza avere un’esenzione, come dovrebbe essere, o almeno uno sconto superiore alla cifra concordata”.

“È una buona proposta”, ha commentato il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri, “ma ci vuole tempo. Ho fatto presente alla famiglia che sarebbe una cosa di cui devo informare gli amministratori e gli uffici, ma anche le altre famiglie”.

“Non è una cosa fattibile da subito, non si possono cambiare le cose ad anno iniziato, dopo l’iscrizione”, continua Licheri. “Non sto agevolando nessuno, ma solo seguendo le regole”.

“Pagare zero non è possibile”, precisa il primo cittadino di Ghilarza. “Sono servizi a domanda individuale e il Comune non può dare la mensa gratis. La gratuità non è ammessa: potremmo far pagare 2.50 il minimo e 6 euro il massimo”

Venerdì, 13 ottobre 2023